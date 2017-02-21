NBA》離開尼克？ 甜瓜：先看新球隊有什麼計劃

安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）的交易流言仍未停止，他最近接受採訪時表示，要完成交易並不容易，只希望談交易的球隊有合理計劃，不浪費時間。

「我還沒看到對雙方（尼克與另一隊）來說都合理的交易方案。」安東尼說，他不是心裡沒有盤算，就急著想離開的那種球員。

尼克還沒有得到任何關於安東尼的報價，更重要的是，安東尼擁有交易否決權。匿名總管更表示，安東尼的合約還有高達年薪15%的交易觸發條款（Trade Kicker），這會壓縮新球隊的薪資空間。

現在，安東尼只希望比賽能分散他的注意力：「我希望好好享受籃球，有時候身邊的事情太混亂了，反正過去2個月，我一直在這裡努力打球。」

安東尼。（資料照，USA Today）