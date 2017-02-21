MLB》紅雀外野手回不了娘家 怒批川普旅遊禁令

佛勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕從小熊隊來到紅雀隊的外野手佛勒（Dexter Fowler），最近在網路上抱怨美國總統川普（Donald Trump）的新版旅遊禁令，引來部份球迷砲轟，不過佛勒堅持己見，也拒絕為言論道歉。

佛勒在去年12月以5年8250萬美金（約新台幣26.4億元）加盟紅雀，但還沒開季卻先碰上麻煩。川普的新版旅遊禁令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等7個國家的公民入境美國，這項法令可能使數十萬人面臨被驅逐出境的結果。

佛勒的妻子黛莉亞（Darya Baghbani）就是在伊朗出生的，他們夫妻因此無法回娘家探親，為此佛勒表示：「任何時候，當你想見卻無法見到自己的家人，都能稱之為不幸。」這樣的言論也引來一些球迷的不滿，他們認為佛勒只管打球，不該批評政府，更有人直指佛勒是球隊財產，應該閉嘴。

佛勒則回應：「運動員也是人，並不是球隊的財產。他們（球迷）把人的情感拿掉，認為我們該跟機器人一樣，這樣是不對的。」紅雀總教練馬瑟尼（Mike Matheny）也力挺子弟兵：「我想我們得到對的球員。」