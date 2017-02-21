NBA》季前簽3.8億合約 國王開除巴恩斯引球迷怒火

卡森斯（左）、巴恩斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王把當家中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）交易至鵜鶘後，接著又裁掉打滾14年的36歲老將巴恩斯（Matt Barnes），這些舉動讓球迷們相當不滿。

這筆震驚聯盟的交易，國王送出卡森斯和前鋒卡斯比（Omri Casspi），拿到曾效力過國王的艾文斯（Tyreke Evans）、新秀希爾德（Buddy Hield）、後衛蓋洛威（Langston Galloway）與兩枚選秀權。

巴恩斯季前才與國王簽下一紙2年1250萬美元（約新台幣3.8億元）的合約，他本季至今繳出場均7.6分、2.8次助攻、5.4個籃板，大多為替補出發，但在這筆交易過後，國王立即裁掉巴恩斯，為新球員騰出空間。

許多球迷對此相當不滿，紛紛在網路上留言狂罵國王高層沒腦、對球隊失望，有網友後悔買了季票，也有網友要求開除國王總管狄瓦茲（Vlade Divac），另有球迷諷刺說，「國王是想賣球隊了嗎？」。

巴恩斯。（資料照，美聯社）