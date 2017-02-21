MLB》去年與范屈拉火爆互毆 馬查多談車禍憾事
2017/02/21 10:57
〔體育中心／綜合報導〕去年與范屈拉（Yordano Ventura）打架的金鶯馬查多（Manny Machado），聽聞這位皇家投手車禍逝世後，拋下彼此在球場的恩怨，為范屈拉一家人送暖。
「我跟他的家人聯絡，看看他們是否需要什麼協助，」馬查多表示，「我想送一些東西過去，看到擁有璀璨未來的好球員如此殞落令人難過。」
去年6月8日，范屈拉故意觸身球，馬查多憤而奔上投手丘，雙方扭打成一團，後來范屈拉被禁賽9場、馬查多4場。
如今這些衝突都已無關緊要，馬查多說，他跟范屈拉有過節，但那些事情都會留下球場上，「當我們跨越球場邊線時，我們得為自己球隊打球，但一旦離開球場，你不會希望發生這些事情。」
馬查多去年跟范屈拉互毆。（法新社）
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