CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘

〔體育中心／綜合報導〕中國籃球聯賽（CBA）北京隊19日以113：114輸給四川隊，確定無緣季後賽，全場貢獻19分19籃板的翟曉川，昨在微博表示有點不甘心，「如果自己不被禁賽…」

翟曉川上月13日對我國球星「野獸」林志傑揮拳，當下遭驅逐出場，並被處以禁賽3場，至於野獸也被中國籃協予以嚴重警告。

翟曉川被禁賽前，北京隊仍位居季後賽最後一席名額，而在翟缺席的3場比賽，更神奇拿下3連勝，但翟回歸球隊後，反倒打出敗多勝少的戰績，19日輸球後也宣告提早放假。

對於無法晉級季後賽，翟曉川在微博表示，躺在床上無法入睡，回憶整個賽季有點不甘，「如果自己不受傷如果不被禁賽，沒有那麼多的如果，這賽季結束了，我感覺真的像做了一場夢，這不是真的，這是夢，我多麼多麼希望…」

林志傑所屬的廣廈隊以CBA第二佳戰績晉級季後賽，將在24日晚間7點35分與遼寧隊進行5戰3勝的首輪賽事。

翟曉川在微博反省。（取自微博）