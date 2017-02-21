NBA》灰狼尋求控衛 找尼克討希總愛將羅斯
2017/02/21 12:57
〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》報導，灰狼最近聯絡尼克討論包括羅斯（Derrick Rose）在內的交易方案。
本季的48場比賽裡，羅斯平均得到17.7分，投籃命中率46%，目前雖然因為背部與腳踝受傷而掛免戰牌，過去多次受傷的膝蓋倒是相當健康。即便如此，羅斯過去曾表示，不適應「禪師」傑克森（Phil Jackson）要求的三角進攻戰術。
羅斯的合約在今夏到期，而過去在公牛共事的總教練希波鐸（Tom Thibodeau），現在正擔任灰狼總教練，不過灰狼會出什麼樣的交易籌碼仍不得而知。
尼克目前戰績23勝34敗，過去10場比賽輸了7場；灰狼戰績則是22勝35敗，在西部只贏過湖人與太陽。本季交易截止時間是台灣時間2月24日凌晨4點，各隊都還有時間進行交易談判。
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