經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？

圖為2015年的12強賽，南韓隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽南韓代表隊前天面對讀賣巨人，最後以0：4敗陣，南韓隊全場只擠出4支安打、吞下9次三振。有日本媒體就指出，這支南韓隊是「史上最弱」？

《日刊現代》報導，被喻為韓國最強打者的遊騎兵秋信守、12強賽的最有價值球員的金鶯金賢洙，皆因球團要求而無法參賽，海盜隊的姜正浩因酒駕照肇事被除名，在韓職連兩年50轟的雙城隊朴炳鎬因動刀無法出賽，道奇隊的柳賢振仍在養傷，韓職SK飛龍左投金廣鉉也因動刀報銷整個球季。

另外，包含主力二壘手鄭根宇、斗山熊投手李庸燦等人也因傷缺席。韓國媒體曾用「史上最弱」揶揄這支南韓隊。

不過，長期觀察韓職的專家室井昌也認為，包含李大浩、金泰均、崔炯宇是韓國的打線主力，投手部分則要注意起亞虎的梁玹種，整體而言仍不可小覷。

12強賽的最有價值球員的金賢洙。（資料照，路透）