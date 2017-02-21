經典賽》南韓明戰橫濱 韓職最高薪投手梁玹種先發

梁玹種明先發。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕日前南韓隊赴沖繩移地訓練，積極備戰經典賽，19日首場熱身賽對讀賣巨人，全場僅敲出4支安打，最終0：4敗北，明天南韓將與橫濱DeNA進行第2場熱身賽，主砲李大浩仍在調整，不會列入先發陣容，左投梁玹種擔任先發投手。

和首場熱身賽相較，明天南韓先發陣容作了小幅度更動：第一棒閔炳憲（左外野手）、第二棒徐建昌（二壘手）、第三棒金泰均（一壘手）、第四棒崔炯宇（指定打擊）、第五棒朴錫珉（三壘手）、第六棒孫兒葉（右外野手）、第七棒粱義智（捕手）、第八棒金宰鎬（游擊手，隊長）、第九棒李容圭（中外野手）。

投手安排方面，南韓總教練金寅植計劃讓梁玹種先發2局，低肩側投最快球速近150公里的禹奎珉接替登板投2局，李賢承、張施皖、朴熙洙、車雨燦、沈昌珉各投1局，不過實際投球局數仍要視臨場狀況而定。

3月1日梁玹種將過29歲生日，2015年他拿下韓職（KBO）防禦率王（2.44），去年出賽31場都是先發，戰績10勝12敗、防禦率3.68；一般推測，今年經典賽南韓很可能推出梁玹種對台灣隊先發。

原本去年結束梁玹種有機會挑戰日職加盟橫濱DeNA，大聯盟球探也密切關注他，最終梁玹種決定以1年合約總值22.5億韓圜（約6100萬台幣）續留起亞虎，其中簽約金7.5億韓圜，年薪15億韓圜，成為韓職史上單季最高薪投手，換句話說，2017年梁玹種月領508萬台幣，比統一獅投手潘威倫月薪51萬台幣高出近10倍，身價驚人。