經典賽》中國主力先發投手朱權 熱身賽2局飆3K

南韓選手朱權。（取自SPOTV）

〔記者羅志朋／綜合報導〕效力韓職KT巫師的右投朱權，今年將代表中國隊打經典賽，近期他在熱身賽對小聯盟球員所組成的聯隊，先發2局無失分，飆出3K，表現不俗，中國與日本、古巴、澳洲分在B組，他將是中國隊倚重的先發投手戰力。

今年KT巫師赴美國亞利桑那移地訓練，除了和經典賽荷蘭隊打熱身賽，並以5：2贏球，也和小聯盟球員組成的聯隊比賽，代表中國打經典賽的朱權，目前仍隨KT巫師春訓，預計3月2日搭機赴日本與中國隊會合。

1995年朱權出生於中國吉林，父母都是中國人，屬朝鮮族，11歲隨家人到南韓生活，後來朱權歸化韓籍。依據經典賽主辦單位規定，朱權有權利選擇為中國隊效力，最終順利促成。

2015年朱權加盟KT巫師，去年5月27日對耐克森英雄完成生涯初登板，先發投出無四死球完封勝，成為韓職史上第一人，去年他拿下6勝8敗、防禦率5.10，是KT巫師未來王牌投手人選，如果穩定成長，往後也有機會代表南韓打國際賽。