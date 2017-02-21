NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應

〔記者卓佳萍／綜合報導〕深受球迷喜愛的「戰神」艾佛森上週現身紐奧良明星賽週末，途中他接受美國八卦媒體TMZ訪問，當提到為何不執教NBA時，他帥氣地回應，「為什麼我要教這些薪水賺比我多的小王XX（髒話）。」

艾佛森最近加入冰塊三對三聯盟，參與一支三對三隊伍，同時兼任教練與球員，他竟表示，希望以前總冠軍賽對手布萊恩、歐尼爾可以考慮跟他組隊，這是他近期的夢想。