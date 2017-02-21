經典賽》林昌勇又闖禍了！ 在沖繩移訓無照駕駛

林昌勇。（資料照，路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽南韓主力中繼投手林昌勇又出事了！近期南韓赴沖繩移地訓練，根據韓媒《NAVER SPORTS》報導，18日林昌勇在沖繩當地無照駕駛，並發生輕微車禍，可能導致他無法如期在後天（2月23日）返國。

報導中指出，林昌勇在18日練球結束，開友人的車等紅燈時，讓友人下車卻不慎與後方直行機車擦撞，經沖繩警方調查，並釐清責任歸屬，判定林昌勇在非停車區域讓人下車為主要過失。

2008至2012年林昌勇曾在日職養樂多發展，旅日期間擁有駕照，但已過期，因此，現在他屬無照駕駛，又發生車禍，韓職聯盟有可能祭出懲處。

前年底林昌勇涉入澳門賭博案，無緣打12強賽，去年遭韓職禁賽72場處分，已40歲的他，原本想藉由參加今年經典賽投出佳績挽回形象，如今卻發生海外無照駕駛和車禍案件，林昌勇真是流年不利。