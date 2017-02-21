經典賽》林昌勇又闖禍了！ 在沖繩移訓無照駕駛
2017/02/21 13:44
林昌勇。（資料照，路透）
〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽南韓主力中繼投手林昌勇又出事了！近期南韓赴沖繩移地訓練，根據韓媒《NAVER SPORTS》報導，18日林昌勇在沖繩當地無照駕駛，並發生輕微車禍，可能導致他無法如期在後天（2月23日）返國。
報導中指出，林昌勇在18日練球結束，開友人的車等紅燈時，讓友人下車卻不慎與後方直行機車擦撞，經沖繩警方調查，並釐清責任歸屬，判定林昌勇在非停車區域讓人下車為主要過失。
2008至2012年林昌勇曾在日職養樂多發展，旅日期間擁有駕照，但已過期，因此，現在他屬無照駕駛，又發生車禍，韓職聯盟有可能祭出懲處。
前年底林昌勇涉入澳門賭博案，無緣打12強賽，去年遭韓職禁賽72場處分，已40歲的他，原本想藉由參加今年經典賽投出佳績挽回形象，如今卻發生海外無照駕駛和車禍案件，林昌勇真是流年不利。
相關新聞
- 經典賽》中國主力先發投手朱權 熱身賽2局飆3K
- 經典賽》南韓明戰橫濱 韓職最高薪投手梁玹種先發
- 經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？
- 被「紅色閃電」電到 台灣隊首戰「投」降
- 台古教頭有默契 都想闖首輪
推薦新聞
-
MLB》遭洋基嘲諷 公道伯力挺畢坦西斯：他是球隊MVP2017/02/21 14:13
-
NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應2017/02/21 13:05
-
經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？2017/02/21 12:11
-
CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘2017/02/21 11:58
-
NBA》離開尼克？ 甜瓜：先看新球隊有什麼計劃2017/02/21 11:30