NBA》米洛提奇本季迷路 公牛想在截止日前送走

2017/02/21 14:24

〔體育中心／綜合報導〕公牛的西班牙前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）本季表現下滑，2月中又因為背部痙攣缺陣。據美媒《CSN芝加哥》報導，公牛有意兜售米洛提奇，趁交易截止日前將他送走。

米洛提奇今年26歲，本季是他在NBA第3個球季，但是平均9.0分、投籃命中率38.1%都寫下生涯新低，三分球命中率更從去年的39.0%下滑到29.9%，令球隊大失所望。

芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，先前魏德（Dwyane Wade）與巴特勒（Jimmy Butler）在球隊輸球時指責的隊友，米洛提奇就是其中的一個。

公牛目前戰績28勝29敗，排在東部第7名，如果他們最後跌出前8名，將是繼2004年之後，隊史首度連2年打不進季後賽。

米洛提奇（中）。（資料照，美聯社）

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