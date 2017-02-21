網球》盧一哥、謝淑薇美、歐職網開胡
2017/02/21 14:15
盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕網球台將於美、歐等地職業巡迴賽傳回捷報，盧彥勳、謝淑薇各自逆轉開胡，有驚無險安抵德雷海灘男網、布達佩斯女網單打16強。
目前世界男單63名的盧彥勳，無愧為「寶島一哥」，美國佛羅里達州的德雷海灘男網賽初登場，就克服首盤丟掉、次盤還連失3局等困境，不但倒趕4局後來居上，最終更在決勝盤關鍵第10局「再見破發」，4：6、7：5、6：4拖垮外卡參賽的地主23歲新秀佛拉坦蓋洛（Bjorn Fratangelo），接下來盧一哥將挑戰英國第8種子艾德蒙德（Kyle Edmund）。台英老少雙雄曾在去年辛辛那提名人賽會外賽交手1回，當時盧彥勳拚滿3盤搶7惜敗，如今有機會雪恥復仇。
至於室內硬地的匈牙利布達佩斯女單首輪，謝淑薇則以2：6、6：3、6：1氣走了西班牙20歲新秀索里貝絲.托摩（Sara Sorribes Tormo），16強遭遇捷克第2種子「左手劍」莎法洛娃（Lucie Safarova），勢必有番硬仗。
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