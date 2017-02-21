台日對抗賽》日本美女啦啦隊出爐 將與CPBL Girls較勁
2017/02/21 15:50
日本隊美女啦啦隊。（圖片取自日本代表隊官網）
〔體育中心／綜合報導〕台日職棒對抗賽將在2月28日、3月1日開打，但場上激戰可期，場邊也將上演台日美女啦啦隊大對決。日本隊集結11個球團的美女啦啦隊，要與中職專屬啦啦隊「CPBL Girls」較勁。
除了廣島隊外，日本隊徵召11個球團的美女啦啦隊，將在兩天的比賽期間舉行90分鐘的應援秀。
在這兩場比賽中，日本隊美女啦啦隊將在一壘側設置特別席，與三壘側的中職專屬啦啦隊「CPBL Girls」較勁，「CPBL Girls」將從4球團啦啦隊遴選10人前往日本。
左三為羅德啦啦隊YUINA，她這次也入選日本代表隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）
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