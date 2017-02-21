經典賽》公視宣布確定加入轉播 台灣隊全賽事不錯過

台灣隊昨天在熱身賽不敵古巴隊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，公視今天宣布，將轉播包含台灣隊的所有比賽，總計將轉播本屆20場賽事。

公視表示已取得本屆經典賽無線電視轉播權，台灣隊所有賽事都將於公視主頻LIVE轉播；其他各組對戰也會透過公視3台LIVE直播。攸關台灣隊晉級的A組所有賽事，公視也將提供轉播服務。

公視也邀請，「棒球博士」袁定文擔綱主要賽事球評，搭配公視體育主播鄭惟仁、黃韻玲，將為台灣觀眾送上20場次賽事節目。

2017WBC世界棒球經典賽 3/6～3/23公視播出場次表 （暫 定）

時間 第一輪預賽 第二輪複賽 3/6（一） 18:00 韓國 vs 以色列 （A） 3/7（二） 11:30 台灣 vs 以色列 （A）* 18:00 韓國 vs 荷蘭 （A） 3/8（三） 18:00 荷蘭 vs w台灣 （A） * 3/9（四） 11:30 以色列 vs 荷蘭 （A） 18:00 台灣 vs 韓國 （A） * 3/10（五） 18:00 日本vs 中國 （B） 3/12（日） 11:00 B亞 vs A冠 （E1） 18:00 B冠 vs A亞 （E2） 3/13（一） 18: 00 A 冠 vs A亞 （E3） 3/14（二） 18:00 B冠 vs B亞 （E4） 3/15（三） 11:00 B亞 vs A亞 （E5） 18:00 B冠 vs A冠 （E6） 3/16（四） 09: 00 C 亞 vs D亞 （F2） 3/17（五） 10: 00 C 冠 vs D亞 （F3） 3/18（六） 10: 00 C 亞 vs D冠 （F4） 3/19（日） 10: 00 C 冠 vs C亞 （F6） 準決賽、決賽 3/21（二） 09:00 E亞 vs F冠 （SF1） 3/22（三） 09:00 E冠 vs F亞 （SF2） 3/23（四） 09:00 SF1勝 vs SF2勝 （冠軍戰）