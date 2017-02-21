經典賽》公視宣布確定加入轉播 台灣隊全賽事不錯過
台灣隊昨天在熱身賽不敵古巴隊。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，公視今天宣布，將轉播包含台灣隊的所有比賽，總計將轉播本屆20場賽事。
公視表示已取得本屆經典賽無線電視轉播權，台灣隊所有賽事都將於公視主頻LIVE轉播；其他各組對戰也會透過公視3台LIVE直播。攸關台灣隊晉級的A組所有賽事，公視也將提供轉播服務。
公視也邀請，「棒球博士」袁定文擔綱主要賽事球評，搭配公視體育主播鄭惟仁、黃韻玲，將為台灣觀眾送上20場次賽事節目。
2017WBC世界棒球經典賽 3/6～3/23公視播出場次表 （暫 定）
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時間
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第一輪預賽
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第二輪複賽
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3/6（一）
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18:00 韓國 vs 以色列 （A）
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3/7（二）
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11:30 台灣 vs 以色列 （A）*
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18:00 韓國 vs 荷蘭 （A）
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3/8（三）
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18:00 荷蘭 vs w台灣 （A） *
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3/9（四）
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11:30 以色列 vs 荷蘭 （A）
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18:00 台灣 vs 韓國 （A） *
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3/10（五）
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18:00 日本vs 中國 （B）
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3/12（日）
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11:00 B亞 vs A冠 （E1）
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18:00 B冠 vs A亞 （E2）
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3/13（一）
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18:
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3/14（二）
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18:00 B冠 vs B亞 （E4）
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3/15（三）
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11:00 B亞 vs A亞 （E5）
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18:00 B冠 vs A冠 （E6）
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3/16（四）
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09:
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3/17（五）
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10:
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3/18（六）
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10:
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3/19（日）
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10:
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準決賽、決賽
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3/21（二）
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09:00 E亞 vs F冠 （SF1）
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3/22（三）
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09:00 E冠 vs F亞 （SF2）
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3/23（四）
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09:00 SF1勝 vs SF2勝 （冠軍戰）
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