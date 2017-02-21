經典賽》公視宣布確定加入轉播 台灣隊全賽事不錯過

2017/02/21 15:11

台灣隊昨天在熱身賽不敵古巴隊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，公視今天宣布，將轉播包含台灣隊的所有比賽，總計將轉播本屆20場賽事。

公視表示已取得本屆經典賽無線電視轉播權，台灣隊所有賽事都將於公視主頻LIVE轉播；其他各組對戰也會透過公視3台LIVE直播。攸關台灣隊晉級的A組所有賽事，公視也將提供轉播服務。

公視也邀請，「棒球博士」袁定文擔綱主要賽事球評，搭配公視體育主播鄭惟仁、黃韻玲，將為台灣觀眾送上20場次賽事節目。

2017WBC世界棒球經典賽　3/6～3/23公視播出場次表 （暫 定

時間

第一輪預賽

第二輪複賽

3/6（一）

18:00 韓國 vs 以色列 （A）

 

3/7（二）

11:30 台灣 vs 以色列 （A）*

 

 

18:00 韓國 vs 荷蘭 （A）

 

3/8（三）

18:00 荷蘭 vs w台灣 （A） *

 

3/9（四）

11:30 以色列 vs 荷蘭 （A）

 

 

18:00 台灣 vs 韓國 （A） *

 

3/10（五）

18:00 日本vs 中國 （B）

 

3/12（日）

 

11:00  B亞 vs A冠 （E1）

 

 

18:00  B冠 vs A亞 （E2）

3/13（一）

 

18:00  A冠 vs A亞 （E3）

3/14（二）

 

18:00  B冠 vs B亞 （E4）

3/15（三）

 

11:00  B亞 vs A亞 （E5）

 

 

18:00  B冠 vs A冠 （E6）

3/16（四）

 

09:00  C亞 vs D亞 （F2）

3/17（五）

 

10:00  C冠 vs D亞 （F3）

3/18（六）

 

10:00  C亞 vs D冠 （F4）

3/19（日）

 

10:00  C冠 vs C亞 （F6）

準決賽、決賽

3/21（二）

09:00  E亞 vs  F冠 （SF1）

3/22（三）

09:00  E冠 vs  F亞 （SF2）

3/23（四）

  09:00  SF1勝 vs  SF2勝 （冠軍戰）

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