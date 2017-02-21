中職》2017賽程出爐！金控大戰3/25開幕、7月明星賽花蓮亮相
2017/02/21 16:11
中職28年開幕戰由富邦悍將擔任主場，新莊迎戰中信兄弟。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒28年將在3月25日於新莊棒球場開打，首戰由去年冠軍戰組合、接手義大犀牛的富邦悍將與中信兄弟揭開序幕，明星賽則安排在7月8、9兩日於花蓮舉行盛典，預計在10月1日結束所有例行賽，11月5日前結束總冠軍賽。
中職28年賽程。（聯盟提供）
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