MLB》達比修球威太強 隊友被震到斷棒

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍投手達比修有今春訓首次進行5分鐘的BP（batting practice，打擊練習），在對上艾柏托（Hanser Alberto）時卻發生一球打斷球棒的小插曲，對此，達比修還開玩笑要隊友「該換碳棒了」。

達比修預計台灣時間週日對皇家春訓熱身賽先發，他和同樣排定當天上場的隊友培瑞茲（Martin Perez）、戴森（Sam Dyson）、克勞迪歐（Alex Claudio）一同練習，其中達比修和培瑞茲當天比賽被安排各投2局、30球。

與達比修搭配的捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）表示，會在經典賽美國隊集合前盡可能多熟悉達比修的配球，「之後的例行賽我得和達比修搭檔，所以給他感覺是很重要的，他的關鍵在於找到自己投球的感覺，今天他可能覺得這球比其他更好，但4天後他也許又覺得其他球更好，我能做的就是盡量和他溝通。」

達比修在日前開始練投指叉球，打算在新球季增加球種，這也是他在韌帶重建手術後首度「解禁」，投手教練布洛凱爾（Doug Brocail）亦曾囑咐，若達比修感覺不適，就不會再投。今天練投時達比修再次小試身手，「投指叉球的感覺滿好的。」