經典賽》首戰打古失利 潘威倫今掛帥出征
2017/02/21 16:27
潘威倫今掛帥先發。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊備戰經典賽，昨、今2日和古巴進行熱身賽，首戰陳冠宇繳出先發3局好投，可惜中繼投手逢亂流，第一戰惜吞敗仗；今晚台古戰續於台中洲際球場開打，由34歲資深投手「嘟嘟」潘威倫掛帥先發，打序也於稍早出爐。
今晚6點半，台灣隊派出潘威倫先發抗古，左投倪福德則定位在「雙先發」，不過昨日受訪時郭總說，兩人投球局數未定，主要視投球數狀況而定。潘威倫則認為，狀況還未調整到最好，赴澳移訓調整還滿順利的，現階段就是利用比賽來調整，希望能盡快調整到位。
台灣隊先發打序
一 DH 胡金龍
二 右外野 張正偉
三 三壘手 蔣智賢
四 二壘手 林智勝
五 一壘手 林益全
六 左外野 高國輝
七 游擊手 陳鏞基
八 捕手 鄭達鴻
九 中外野 林哲瑄
投手潘威倫
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