經典賽》ELEVEN SPORTS三月上架 提供台灣隊轉播
2017/02/21 16:29
ELEVEN SPORTS三月正式上架，也將提供經典賽台灣隊轉播。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕ELEVEN SPORTS預計3月1日正式於有線電視上架，首度在台灣球迷面前呈現的賽事，就是本屆WBC世界棒球經典賽。ELEVEN SPORTS去年底取得WBC獨家轉播授權，也正式確定今年進軍台灣有線電視，為球迷提供賽事轉播。
ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲說，透過轉播經典賽台灣隊的機會，ELEVEN SPORTS向台灣球迷宣示要進軍台灣的決心，每天固定轉播一場經典賽，且台灣隊一定看得到，同時也和公視談妥，沒有有線電視的球迷，也能透過公視轉播觀賞賽事。
這次經典賽ELEVEN SPORTS也和原住民棒球協會合作，OTT用戶的收費將提撥捐給原棒協，只要台灣隊得分或擊出全壘打，每得一分也會捐出1萬元給原棒協，提供年底舉辦關懷盃助力。
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