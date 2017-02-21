中職》不只經典賽 ELEVEN SPORTS包辦3年桃猿主場賽事
2017/02/21 16:36
ELEVEN SPORTS新球季將轉播Lamigo桃猿的比賽。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕ELEVEN SPORTS預計3月1日正式於有線電視上架，除了經典賽以外，也和中職Lamigo桃猿隊談好轉播，今年猿隊主場60場賽事，將和ELEVEN SPORTS合作轉播。
雙方都期望長期合作，ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲說，和猿隊簽訂的合約至少3年，雙方都希望能夠持續合作，猿隊本就有網路電視麥卡貝的Lamigo TV，康小玲說，未來在盡量不打擾球迷原本習慣的情況下，希望擴大球迷的選擇。
猿隊去年和FOX電視台合作轉播，但卻因合約問題尋求法律途徑。猿隊領隊劉玠廷說，現階段和FOX電視台已無合作關係，雙方後續問題循法律程序依法辦理。
ELEVEN SPORTS新球季將轉播Lamigo桃猿的比賽。（記者林正堃攝）
ELEVEN SPORTS新球季將轉播Lamigo桃猿的比賽。（記者林正堃攝）
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