中職》林書逸、潘萣翔猛打 中信輕取富邦
2017/02/21 16:45
潘萣翔開轟，中信兄弟13：9擊敗富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／綜合報導〕中信兄弟今天在自辦熱身賽火力全開，林書逸和潘萣翔都演出猛打賞，潘萣翔並包括1發陽春全壘打，以13：9擊敗富邦悍將。
去年季中選秀中信第5指名的林書逸，熱身賽一直保持火熱的打擊手感，今天被調到第3棒，他稱職扮演中心打者，第1局就打出2分打點安打，第2局擊出二壘打，第3局又打出1分打點安打，全場3打數3安打、3打點。
中信共擊出17支安打，唯一打滿全場的潘萣翔5打數3安打，打下2分打點，黃鈞聲2打數2安打、1打點，陳子豪3打數1安打、2打點。
富邦火力也不弱，擊出15支安打包括楊承駿和高國麟各1支陽春彈，張瑞麟和張進龍都是2打數2安打、1打點。
富邦洋投力猛先發2局，被擊出7支安打失5分，承擔敗投。
力猛先發2局，被擊出7支安打失5分，承擔敗投。（資料照，記者黃志源攝）
相關新聞
- 中職》不只經典賽 ELEVEN SPORTS包辦3年桃猿主場賽事
- 中職》2017賽程出爐！金控大戰3/25開幕、7月明星賽花蓮亮相
- 台日對抗賽》日本美女啦啦隊出爐 將與CPBL Girls較勁
- 中職》江亮緯、劉芙豪開轟 獅自辦熱身賽和局
- 經典賽》台古熱身賽第2戰 潘威倫先發登板
推薦新聞
-
NFL》闖進別人家露GG 這名球員毀了2017/02/21 16:50
-
經典賽》首戰打古失利 潘威倫今掛帥出征2017/02/21 16:27
-
台日對抗賽》日本美女啦啦隊出爐 將與CPBL Girls較勁2017/02/21 15:50
-
網球》盧一哥、謝淑薇美、歐職網開胡2017/02/21 14:15
-
MLB》新生代伸卡強投究極進化 超噁2球種宰制聯盟（影音）2017/02/21 14:02