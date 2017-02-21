中職》林書逸、潘萣翔猛打 中信輕取富邦

潘萣翔開轟，中信兄弟13：9擊敗富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕中信兄弟今天在自辦熱身賽火力全開，林書逸和潘萣翔都演出猛打賞，潘萣翔並包括1發陽春全壘打，以13：9擊敗富邦悍將。

去年季中選秀中信第5指名的林書逸，熱身賽一直保持火熱的打擊手感，今天被調到第3棒，他稱職扮演中心打者，第1局就打出2分打點安打，第2局擊出二壘打，第3局又打出1分打點安打，全場3打數3安打、3打點。

中信共擊出17支安打，唯一打滿全場的潘萣翔5打數3安打，打下2分打點，黃鈞聲2打數2安打、1打點，陳子豪3打數1安打、2打點。

富邦火力也不弱，擊出15支安打包括楊承駿和高國麟各1支陽春彈，張瑞麟和張進龍都是2打數2安打、1打點。

富邦洋投力猛先發2局，被擊出7支安打失5分，承擔敗投。

力猛先發2局，被擊出7支安打失5分，承擔敗投。（資料照，記者黃志源攝）