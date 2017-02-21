NFL》闖進別人家露GG 這名球員毀了
2017/02/21 16:50
威爾森（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕前美式足球員威爾森（Stanley Wilson II）昨天因裸體闖入俄勒岡一戶民宅被警方逮捕，這已經是他第3次犯案。
俄勒岡警方指出，威爾森犯案時全裸，在闖進一戶民宅院子後被人發現，屋主則表示他犯案時精神狀態不尋常，目前警方已將他送進監獄服刑。
這並非威爾森首度犯案，去年六月他也在波特蘭被人發現裸體闖進民宅，今年1月他再度犯案，至今他的裸體動機仍不明。
威爾森在2005-07年間是NFL底特律獅子隊的球員，主打角衛，他出身運動世家，父親也曾是NFL辛辛那提孟加拉虎球員。
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