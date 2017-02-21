經典賽》吳志揚為台灣隊打氣 致贈40萬加菜金

中職吳志揚會長為台灣隊打氣，致贈40萬加菜金。（中職提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣對古巴熱身賽前，中職會長吳志揚到場幫台灣隊加油打氣，並致贈40萬加菜金，他說，「希望能打到美國（四強賽）。」

吳志揚表示，台灣隊有很多中職選手，從去年球季結束後不久就投入集訓，過完年打一系列熱身賽，非常辛苦，但辛苦一定會有代價，他說，「這次經典賽準備工作超過上一屆經典賽和12強賽，應該有機會拿下好成績，今天特別來慰問，也找朋友各捐20萬，總計40萬做加菜金，希望一路過關斬將，創造佳績。」

這幾個月中職和棒協爭奪台灣隊組訓賽主導權，鬧得沸沸揚揚，月底中職聯隊赴日本福岡與經典賽日本隊打兩場對抗賽，中職並沒有派球隊和台灣隊進行熱身賽，兩個單位形同水火。

對此，吳志揚表示，棒協沒有特別詢問中職打熱身賽的事情，事實上，12強賽有台灣隊有跟4支職棒球隊打熱身賽，但中職隊數少，彼此熟悉，且好手都進國家隊，對他們幫助不大，經典賽台灣隊真正的對手是國外球隊，到澳洲、日本移訓或對古巴熱身賽，比較有幫助。

對於國家隊組訓問題，吳志揚認為，「組訓長期是個問題，這次最後結論由棒協作一條龍組訓賽，這不會有太大問題，主要是參賽有3支中職球隊，大部分都是中職選手和教練，就算只有一半或三分之一，其實中職還是很關心。」

吳志揚表示，球是圓的，棒球只要訓練和團隊士氣好，單場比賽還是很有機會，不見得整體實力好，或兩隊有差距就一定會輸，就看臨場發揮好不好。