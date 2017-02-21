路跑》尋求銀標認證 萬金石馬拉松加入VR元素
2017/02/21 19:35
新北市教育局長林奕華體驗VR視角。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕2017新北市萬金石馬拉松超越銅標邁向銀標，今年首次辦理馬拉松博覽會，今天在新北市政府1樓舉辦EXPO特展揭幕式，大會貼心地加入環景實境及VR虛擬實境互動科技，讓民眾可用跑者視角體驗萬金石風景。
新北市萬金石馬拉松博覽會EXPO特展，將帶大家回首2003至2016年賽事的經典衝線畫面與事蹟，並呈現2017年的目標，還有萬金石馬拉松如何獲得銅標籤認證的詳細介紹，並展出萬金石馬拉松悠久歷史和冠軍選手歷年的足跡。
EXPO特展21日至4月7日，每天上午9時至下午6時於新北市政府1樓大廳展出45天。
萬金石馬拉松進入倒數階段。（記者卓佳萍攝）
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