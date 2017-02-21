NBA》「像我與一分錢一樣」 俠客直言魏、杜缺溝通

歐尼爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）與杜蘭特（Kevin Durant）昨在明星賽上演大和解戲碼，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）受訪時也談了對魏、杜矛盾的看法，不諱言「他們缺少溝通，就像我與哈德威（Penny Hardaway）一樣。」

魏、杜2人昨在明星賽上演空中接力灌籃，矛盾關係似乎已畫下句點，歐尼爾也在受訪時表示「我能理解這些事為什麼會發生，一切都是因為缺少溝通，就像我當年轉隊至湖人一樣。」

歐尼爾並說「當年我也與哈德威發生類似的情況，我覺得沒有必要跟別人講我的決定，但那時哈德威確實因此受傷了，魏斯布魯克可能也認為，你是我兄弟，但你卻轉隊至曾擊敗我們的隊伍，而且連一通電話都沒有跟我聯絡。」

歐尼爾認為一切都是因為雙方缺少溝通，「他們之間缺少交流就會發生這種事情，僅管他們是很好的朋友。」歐尼爾在1996年離開了效力4個球季的魔術隊，與湖人簽下7年1.2億美元（約新台幣36億）合約。

魏斯布魯克（右）與杜蘭特。（資料照，法新社）