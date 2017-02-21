MLB》41歲賽揚名投拚經典賽 放話重返大聯盟
2017/02/21 22:45
蓋尼耶。（資料照，路透）
〔體育中心／綜合報導〕41歲前賽揚名投蓋尼耶（Eric Gagne），曾在2003年道奇時期寫下防禦率1.20的驚人紀錄，身為退役球員，他將披上加拿大國家戰袍出戰本屆經典賽，證明自己還能重返大聯盟。
2002年到2004年球季，蓋尼耶完全主宰第9局的關門重任，3季完成247局投球，飆出高達365次三振，防禦率僅1.79，在2003年以82.1局投球，55次救援成功、防禦率1.20的成績拿下賽揚獎。
蓋尼耶在2005年接受韌帶置換手術（Tommy John），2007年重返球場時卻無法再拾先前身手，52局投球防禦率高達3.81，僅拿下16次救援成功，生涯在大聯盟累積187次救援成功。
2008年是蓋尼耶最後在大聯盟的球季，當時在釀酒人出賽50場，46.1局投球拿下10次救援成功，防禦率5.44，近期他持續練投保持手感，據說響尾蛇與教士都對這名投手有興趣。
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