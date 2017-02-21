經典賽》3局好投歸功葉總 倪福德移訓最注意天氣

倪福德。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今和古巴進行第2場熱身賽，倪福德第3局接手投球，繳出3局3K無失分好投，他將今日的效果歸功於教練葉君璋。

倪福德說，「這3局投球的感覺，私下有請葉總幫我看一下細微的小動作，然後盡量在比賽的過程中去投看看，達到不錯的效果。」再和前隊友鄭達鴻搭配，倪福德表示，對方對自己投球習性也比較了解，「我也是第一次遇到古巴，沒想那麼多，就當作和洋將對決，大膽去投。」

倪福德表示，無論先發、中繼角色為何，都交由教練安排，「反正國際賽是短期比賽，以教練調度為主。」由於備戰經典賽，球季提前準備，倪福德坦言，身體方面稍微進入疲勞期，但他說沒有什麼大礙，「我們（球員）知道怎麼去調整自己的身體，可能剛從澳洲回來比較熱，接下來要去日本比較冷，到那邊練習，要適應那邊的溫度。」