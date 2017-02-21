經典賽》敲回追平安打 胡金龍身體準備好了
2017/02/21 21:46
胡金龍。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊迎戰古巴第2戰，開局就以2分落後，6上胡金龍把握一二壘有人敲出清壘的二壘安打追平，最後2分差扳回一勝，胡金龍也成今晚功臣之一。
胡金龍賽後受訪表示，從澳洲移訓回台之後，狀況維持得不錯，「不會說給自己設定要完成什麼，只是跟著比賽節奏，做我自己該做的事。」這次和古巴打熱身賽，胡金龍對古巴投手的變化球印象深刻，「一般對古巴的印象是球速比較快，但這兩場他們變化球居多，滑球威力也滿好的，之後再遇到自己要有不同的策略。」
今天擔任指定打擊，胡金龍表示，和外野其實差別不大，保持一樣的心態，「外野手可能還要專注在守備上，打者就是在場下看球，有時候給隊友一點提醒。」胡金龍說，第一棒就是盡量上壘，消耗投手球數，目前身體狀況也調整得差不多，可以應付高強度的比賽。
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