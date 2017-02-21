經典賽》古巴球員超愛來台灣 瘋狂大採購
2017/02/21 21:49
古巴隊51號尤基斯．塞佩達斯，是大聯盟塞砲的胞弟。（記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕經典賽古巴隊來台進行4場熱身賽，今天古巴對台灣之戰，賽前不到1小時才到球場，並沒有進行賽前練習，只在比賽開打前輕鬆動一動，原來早上9點到11點全隊已到洲際球場練球，總教練馬蒂表示，主要是讓球員調時差，所以才取消賽前練習。
有趣的是，此次來台古巴全隊大採購，由於球棒不符合經典賽規定，球員除了採購大量球棒和球具，也採買電器、民生用品，就連汽車避震器都買了，隨行工作人員透露，其實古巴教練和球員很喜歡來台，因為台灣人很友善，東西也便宜。
相關新聞
- 經典賽》3局好投歸功葉總 倪福德移訓最注意天氣
- 經典賽》3局31球超省 倪福德抗古繳佳作
- 經典賽》吳志揚為台灣隊打氣 致贈40萬加菜金
- 經典賽》ELEVEN SPORTS三月上架 提供台灣隊轉播
- 台日對抗賽》日本美女啦啦隊出爐 將與CPBL Girls較勁
推薦新聞
-
MLB》41歲賽揚名投拚經典賽 放話重返大聯盟2017/02/21 22:45
-
NBA》3年前的湖人 為簽沙克里放掉超級中鋒2017/02/21 22:09
-
經典賽》古巴球員超愛來台灣 瘋狂大採購2017/02/21 21:49
-
NBA》「像我與一分錢一樣」 俠客直言魏、杜缺溝通2017/02/21 21:35
-
經典賽》3局31球超省 倪福德抗古繳佳作2017/02/21 21:24