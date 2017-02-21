NBA》3年前的湖人 為簽沙克里放掉超級中鋒
2017/02/21 22:09
湖人曾有機會簽下超級中鋒懷特塞德。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）是熱火當家中鋒，也是聯盟當今頂尖中鋒的代表人物，3年前湖人曾有機會網羅這位超級巨星，但最後卻是選擇簽下已離開NBA的沙克里（Robert Sacre）。
《湖人國度》今天透露當年球團選擇沙克里放棄懷特塞德的原因，表示這一切都是老闆巴斯（Jim Buss）的決策。
2014年9月，懷特塞德曾受邀參加湖人的季前訓練營，結果讓時任總教練的史考特（Byron Scott）相當滿意，湖人陷入選擇沙克里與懷特塞德的長考，最後在老闆巴斯一聲令下簽下愛將沙克里，雙方直到去年才分道揚鑣。
然而沙克里雖得到老闆的喜愛，卻鮮少有上場機會，在湖人4年的平均上場時間只有14.5分鐘，留下4.2分、3.1籃板的場均數據，懷特塞德雖然未獲湖人青睞，卻在該年被熱火相中，把握隊上傷兵潮打出明星身手，成為熱火當家球星。
湖人福將沙克里現已離開NBA。（法新社）
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