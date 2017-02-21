經典賽》羅國華投球失準心 郭總：心態問題

羅國華。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣隊4：2擊敗古巴，熱身賽戰績5勝1敗，此役台灣隊後援投手倪福德、林晨樺、羅國華、黃勝雄、王鏡銘、陳鴻文依序登板，總計7局投球都未失分，僅先發投手潘威倫首局失2分，雖然投手群表現不俗，不過總教練郭泰源仍擔心投手群。

郭總說，「經典賽有投球數限制（單場最多65球），比賽連打3天，有點傷腦筋。」他強調，28人名單不會換。

對於台灣隊表現，郭總表示，這一場比賽投手狀況不錯，第6局打下3分，攻勢連貫是好事，其中羅國華球質不錯，但控球不理想，這不是球技問題，而是心態，教練團會再和他商討。

昨天羅國華投27球，出現15個壞球，1局投球出現3保送和2暴投，失1分，今天投12球，有8個壞球，0.2局投球有1保送，無失分，整體控球不理想，羅國華認為，面對強敵古巴，心態上有些怕怕的，必須做調整，畢竟心態會影響球技。