網球》瑞士球王不退休 費德勒：再打三年

瑞士球王費德勒承諾連續三年參加瑞士巴塞爾室內網球賽，打到2019年的秋天。（法新社）

〔編譯周柏憲／綜合報導〕甫奪下澳網冠軍的瑞士球王費德勒，外界盛傳已經35歲的他即將封網退休。費德勒的球迷可鬆口氣了，因為這輛瑞士特快車還要在球場上奔馳3年。

美國有線電視新聞網CNN報導，費德勒今日（21）向瑞士巴塞爾室內網球賽（Swiss Indoors Basel）承諾，連續3年參加賽事。費爸說，「迫不期待今年秋天在我國觀眾前比賽」，「巴塞爾的比賽，一直是年度最重要的賽事之一。」

現年35歲又近200天的費德勒打敗糾纏多年的老對手納達爾後，外界質疑他的選手生涯是否走向終點，如今他排除眾多揣測，還要再戰3年。2017年巴塞爾室內網賽預計在10月21-29開打，費德勒打完3年賽事後已38歲。