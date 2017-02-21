網球》杜拜女網「辛然配」驚天大逆轉晉8強

「辛然配」辛吉絲／詹詠然擠身8強。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（總8204萬台幣）的杜拜女網賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）榮膺第4種子，「辛然配」首輪免戰，次輪歷經「超級搶10」後來居上，最終以4：6、6：3、 14：12大逆轉氣走德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）／捷克佩謝克 （Kveta Peschke），有驚無險挺進雙打8強。

首度組合的「辛然配」，先前杜哈4強就在搶10失手，如今轉戰杜拜兩人汲取教訓，首盤互破亂流丟掉之後，次盤回穩強勢扳平，關鍵搶10「辛然配」更展現無比鬥志與韌性，從2：7聯手發動絕地大反撲，硬是咬上並化解賽末點，再順勢超前滅火，總計歷經1小時22分鐘拉鋸，逼得火力兇猛的「德捷聯軍」出局。

至於詹詠然的妹妹詹皓晴，改與哈薩克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova） 合拍，「台哈聯軍」排第5種子，第1輪遭遇比利時梅騰絲（Elise Mertens ）／保加利亞娜德諾娃（Aleksandrina Naydenova）。