MLB》6.4億簽4屆明星捕手 國民擁6名波拉斯客戶

威特斯加盟國民。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國民今以2年2100萬美元（約6.4億台幣）簽4屆明星賽捕手威特斯（Matt Wieters），合約附帶首年逃脫條款，最快今年季後就能再成為自由球員。

國民原主戰捕手拉莫斯（Wilson Ramos）新季轉戰光芒，31歲的威特斯填補這個空缺，他過去8年都在金鶯打球，4度入選明星賽、2度獲頒金手套，目前國民陣容有威特斯、諾里斯（Derek Norris）、羅巴頓（Jose Lobaton）等5名捕手人選。

威特斯長打能力固然不錯，但也有攻擊與接球的問題，2014年接受Tommy John手術後，2014-15年合計打101場，去年出賽124場，雖然有17轟，打擊率僅0.243，整體表現生涯新低（OPS+87）。此外，他偷好球的數據同樣不理想，低於聯盟平均水準（-7.3）。

不過威特斯向來是國民想補強的目標，去年冬天就傳出有興趣簽約，今年終於如願以較划算價碼延攬。有趣的是，國民樂愛與經紀人波拉斯談生意，陣中已有哈波、史崔斯柏格、薛哲、祖魯（Stephen Drew）、渥斯（Jayson Werth）與威特斯等6名波拉斯客戶。