MLB》6.4億簽4屆明星捕手 國民擁6名波拉斯客戶
2017/02/22 07:44
威特斯加盟國民。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕國民今以2年2100萬美元（約6.4億台幣）簽4屆明星賽捕手威特斯（Matt Wieters），合約附帶首年逃脫條款，最快今年季後就能再成為自由球員。
國民原主戰捕手拉莫斯（Wilson Ramos）新季轉戰光芒，31歲的威特斯填補這個空缺，他過去8年都在金鶯打球，4度入選明星賽、2度獲頒金手套，目前國民陣容有威特斯、諾里斯（Derek Norris）、羅巴頓（Jose Lobaton）等5名捕手人選。
威特斯長打能力固然不錯，但也有攻擊與接球的問題，2014年接受Tommy John手術後，2014-15年合計打101場，去年出賽124場，雖然有17轟，打擊率僅0.243，整體表現生涯新低（OPS+87）。此外，他偷好球的數據同樣不理想，低於聯盟平均水準（-7.3）。
不過威特斯向來是國民想補強的目標，去年冬天就傳出有興趣簽約，今年終於如願以較划算價碼延攬。有趣的是，國民樂愛與經紀人波拉斯談生意，陣中已有哈波、史崔斯柏格、薛哲、祖魯（Stephen Drew）、渥斯（Jayson Werth）與威特斯等6名波拉斯客戶。
相關新聞
- MLB》棄投從打代表人物 自爆賽前「喝了再上」
- MLB》41歲賽揚名投拚經典賽 放話重返大聯盟
- 經典賽》返鄉照顧老父 奎托恐缺席首輪賽事
- MLB》達比修球威太強 隊友被震到斷棒
- MLB》遭洋基嘲諷 公道伯力挺畢坦西斯：他是球隊MVP
推薦新聞
-
MLB》春訓第5天 一朗寫生涯16年首次紀錄2017/02/22 09:06
-
NBA》湖人總經理 美媒爆可能由Kobe經紀人出任2017/02/22 08:55
-
NBA》傳與快艇達口頭協議 保羅將簽5年天價續留2017/02/22 08:25
-
世大運培訓隊戰古巴 今日賽事預告與轉播2017/02/22 07:12
-
王勝偉可望簽兩年約 平均月薪40萬2017/02/22 06:00