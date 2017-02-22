NBA》湖人高層大震動 魔術強森擔任籃球事務總裁

魔術強森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人高層大震動，老闆暨總裁珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）今宣布，原總經理庫布查克（Mitch Kupchak）去職，她也把擔任籃球事務副總裁的哥哥吉姆‧巴斯（Jim Buss）解職，前湖人球星魔術強森（Magic Johnson）擔任籃球事務球隊總裁。

湖人隊目前戰績為19勝39敗，排在西部第15名，全聯盟倒數第三，連續4年的勝率不到五成。從2013-2014年球季開始，湖人隊就再也沒有打進季後賽。上次奪冠是在2009-2010年球季。

珍妮‧巴斯表示，她今天採取一系列行動，相信湖人會找回已故父親傑瑞‧巴斯（Jerry Buss）、以及球迷們的期待。她說，魔術強森將負責籃球事務的操作，並直接向她報告，未來會尋找一個總經理與魔術強森、湖人總教練華頓（Luke Walton）一起合作，盼能為下一代的湖人建立偉大基礎。

「能回到湖人擔任總裁，並與巴斯家族密切合作，這真是個夢想。」魔術強森說，自從1979年以後，他就是湖人的一份子，將盡一切努力建立一個贏球文化，無論在場外和場內，「我們有一個偉大的教練華頓、以及好的年輕球員，我們將持續努力，讓湖人重返冠軍。」

老闆暨總裁珍妮‧巴斯。（美聯社）

吉姆‧巴斯（中）。（美聯社）

原總經理庫布查克。（美聯社）