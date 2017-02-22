NBA》湖人總經理 美媒爆可能由Kobe經紀人出任

布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人高層人事大地震，炒掉湖人籃球事務副總裁吉姆‧巴斯（Jim Buss）、總經理庫布查克（Mitch Kupchak），魔術強森（Magic Johnson）接任籃球事務總裁。而湖人目前正尋找新任總經理人選，美國媒體指出人選很有可能是布萊恩（Kobe Bryant）的經紀人培林卡（Rob Pelinka）。

美國權威記者沃納洛夫斯基（Adrian Wojnarowski）指出，培林卡是名頂級的經紀人，他與布萊恩、以及老闆暨總裁珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）保持密切聯繫。他還爆料，湖人已經開給培林卡複數年的合約，就等他點頭。

培林卡除了是布萊恩的經紀人外，他的客戶包含火箭球星哈登（James Harden）、E.戈登（Eric Gordon）、以及勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）等人。

《cbs sports》則認為，培林卡一旦擔任總經理，布萊恩就能用某個身分「回到」湖人隊，這可能也是魔術強森最想看到的事。

培林卡（左）。（資料照，法新社）