MLB》春訓第5天 一朗寫生涯16年首次紀錄

鈴木一朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗今天春訓不慎與外野手巴恩斯（Brandon Barnes）碰撞，造成右膝與腰部受傷，雖然並無大礙，但他也因此寫下大聯盟生涯16年的第一次：因傷進入防護室接受治療。

「這是我第一次進入防護室，感覺有點不一樣，」43歲的鈴木一朗表示，「我唯一一次去那裡是為了拿OK繃，所以今天是我整個生涯在防護室待最久的時刻。」

鈴木一朗能在大聯盟屢創紀錄，除了擁有神人級的球技，嚴格預防受傷也是主因，他僅在2009年因為輕微的胃潰瘍而進過唯一一次傷兵名單。這次碰撞導致腰部不舒服，一朗預估要休息幾天。

撞人的巴恩斯事後也向一朗道歉，但逃不過馬林魚隊友的戲弄，他回到更衣室前，隊友們將他的置物櫃清空，名牌也被拿掉，只留下一張附一朗簽名的筆記：「你要掰了，祝你在韓國好運。」

對於撞傷準名人堂球星，巴恩斯表示，他也不希望這樣的事情發生，特別是在春訓的第五天，「他（一朗）是個傳奇，成為那個害他第一次進入防護室的人感覺很難受。」

有趣的是，一朗接受治療時不少隊友拍照留念，甚至保留相關醫療器材，不再使用。普拉多（Martin Prado）笑說，「這些都是要送到古柏鎮（名人堂）的。」

巴恩斯因為撞傷傳奇一朗被隊友戲弄。（取自推特）