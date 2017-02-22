NBA》交易再一樁 湖人L.威廉斯改當火箭

L.威廉斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日與火箭完成交易，湖人用後衛L.威廉斯（Lou Williams）來交換火箭的布魯爾（Corey Brewer）以及第一輪選秀籤。

湖人季初打出亮眼成績，但後續表現不佳，目前戰績在西部排名倒數第2，可能無緣進入季後賽。因此湖人決定兜售L.威廉斯換取未來的選秀權，以便重建球隊。而L.威廉斯在得知被交易後，在自己的推特上發文感謝洛杉磯的愛，也表示很享受在這的時光。

L.威廉斯是湖人重要的替補，他曾獲選為年度最佳第六人，L.威廉斯本季出賽58場，平均上場24.2分鐘，場均可得18.6分、3.2助攻，出手命中率則有44%

而火箭目前在西部排名第三，獲得L.威廉斯將增強火箭的替補火力。目前L.威廉斯與布魯爾都還剩下兩年的合約，一年各可得到大約760萬美元（約2億3千萬新台幣）。

布魯爾（法新社）