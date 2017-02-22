HBL》為了看決賽 球迷昨中午開始排隊

許多球迷無緣排到票，仍不願放棄，希望奇蹟出現。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL決賽將於3月4、5日在台北小巨蛋開戰，今（22日）早上9點開放小巨蛋公益票券索票，拔得頭籌的兩位同學昨日中午前就抵達小巨蛋；最後一組幸運兒則是一行大學生，球迷的熱情與毅力再次證明HBL的熱潮。

今早上9點一次發放兩日的實體票券，每人可以領取單日門票2張（2日共4張），總計一天實體票券約1200張。

排在最前頭的陳同學與黃同學連兩年來排隊，她們說：「去年排隊的時候，曾被前面的人插隊，這次就決定要排在最前面。」兩人如何渡過將近24小時？她們各自帶了睡袋與墊子，希望這樣的辛勞能拿到最佳觀看位置。

長長人龍中，最後確定可以拿到票的是7位來自台科大的大一生，他們約今早6點到小巨蛋；7人去年都還在外地唸高中，這回總算來北部唸書，就相邀來排隊搶票，還一同成為幸運兒。

除了兩天共1200張實體公益票，沒搶到的球迷也不用擔心，25、26日兩天早上9點，將在網路KKTIX發放3月4日、5日的決賽電子票券。

為了看HBL，台科大同學排隊。（記者林岳甫攝）

球迷昨中午就來排隊，只為了看HBL。（記者林岳甫攝）