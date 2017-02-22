MLB》打擊威猛 古巴重砲還要投「蝴蝶球」？

塞思佩德斯。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊陸續展開春訓，去年季後與球團簽下大約的大都會古巴砲手塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）今天除了進行打擊練習外，也在投手丘上小試身手，練投「蝴蝶球」。

塞思佩德斯今站在投手丘上投「蝴蝶球」，動作看起來有模有樣，不過本季大都會先發投手充足，包含「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、惠勒（Zack Wheeler）將傷癒歸隊，加上「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、梅茲（Steven Matz）、德葛隆（Jacob deGrom）所組成的先發群，已讓對手感到恐懼，塞思佩德斯很難有「代投上陣」的機會。

現年31歲的塞思佩德斯，上季打擊率為2成80，但31轟、86打點均是大都會最多。他去年季後與球團簽下4年1.1億美元（約新台幣35億元）的合約，平均年薪2750萬追平A-Rod在自由市場締造的野手紀錄。

塞思佩德斯投蝴蝶球？（取自大聯盟官網）

塞思佩德斯。（美聯社）

塞思佩德斯。（美聯社）