MLB》打擊威猛 古巴重砲還要投「蝴蝶球」？
2017/02/22 09:39
塞思佩德斯。（取自大聯盟官網）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊陸續展開春訓，去年季後與球團簽下大約的大都會古巴砲手塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）今天除了進行打擊練習外，也在投手丘上小試身手，練投「蝴蝶球」。
塞思佩德斯今站在投手丘上投「蝴蝶球」，動作看起來有模有樣，不過本季大都會先發投手充足，包含「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、惠勒（Zack Wheeler）將傷癒歸隊，加上「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、梅茲（Steven Matz）、德葛隆（Jacob deGrom）所組成的先發群，已讓對手感到恐懼，塞思佩德斯很難有「代投上陣」的機會。
現年31歲的塞思佩德斯，上季打擊率為2成80，但31轟、86打點均是大都會最多。他去年季後與球團簽下4年1.1億美元（約新台幣35億元）的合約，平均年薪2750萬追平A-Rod在自由市場締造的野手紀錄。
塞思佩德斯投蝴蝶球？（取自大聯盟官網）
塞思佩德斯。（美聯社）
塞思佩德斯。（美聯社）
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