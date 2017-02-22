WNBA》前球員控訴遭霸凌 只因她是異性戀者

坎迪絲（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前WNBA球員坎迪絲（Candice Wiggins）近日控訴過去在聯盟中遭霸凌，只因為她的性向與大多數球員不同，是異性戀者。

坎迪絲最早效力於明尼蘇達，她近期接受專訪時表示，認為WNBA中有98%的球員都是同性戀，而她因為自身明確的性向認同而遭到其他人的攻擊。「她們總是一直試著傷害我，我的新秀年是我人生中被罵B開頭的髒話最多次的時候，我也從沒有被摔到地上那麼多次過，她們甚至對我說不喜歡我。」

坎迪絲也表示不認同WNBA的文化，「有個重點是妳必須像個男人，打扮以及打球都得像男人才能獲得尊重，但我卻相反，我以身為女人而感到驕傲，所以我不適合那個文化。」坎迪絲還說，WNBA打球的環境對於異性戀球員是「有毒的」，這也迫使她在上個賽季後決定退休。「我原本還想再打兩年，但我的精神狀態已經不允許我這麼做，在WNBA時令我沮喪，我不喜歡裡面的文化。」

坎迪絲的言論一出，也引發多名球員提出不同的看法，芝加哥的新秀球員波意特（Imani Boyette）就表示坎迪絲的話詆毀了WNBA，「我希望妳能引用真實的統計數據，還有別毀了這個讓妳成名的平台，不論妳喜歡與否。」