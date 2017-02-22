MLB》讓球賽更緊湊 新球季確定實施這項新規則

未來看不到捕手起身執行故意四壞戰術的畫面。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為了加快比賽節奏，大聯盟提案故意四壞不用投4顆球，如今已獲球員工會同意，將於今年賽事正式實施。

未來若要執行故意四壞戰術向裁判告知即可，打者不需要再等4顆壞球，直接送上一壘。根據數據顯示，去年2427場比賽共有932次故意四壞，估計這個改變可為每場比賽節省14.3秒。

美國球迷對於規則更改有許多討論，有些人認為故意四壞投4球看似浪費時間，但確實有投手因此而找不到好球帶，這項規則改變了比賽的變數；也有人認為這是無用的改變，節省的時間很有限，卻讓球迷再也看不到出乎意料之外的插曲。

作勢故意四壞飆三振：

胖卡布將故意四壞擊成安打：

故意四壞變成暴投失分

故意四壞變成再見安打：

故意四壞故意揮空棒：