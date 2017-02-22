經典賽》官網分析台灣隊戰力 大膽看好荷蘭、以色列晉級

陳冠宇。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽下月開打，WBC官網分析A組戰況，該文指出台灣隊的投手戰力有隱憂，意外看好荷蘭、以及以色列出線。

官網指台灣隊投手戰力有隱憂

大聯盟官網作家記者莫羅西（Jon Paul Morosi）撰文，引述中華職棒英文官網的撰稿人殷格里斯（Josh Inglis）的個人頁面指出，台灣隊少了桃猿隊支援，沒有王柏融、林泓育和陳俊秀等球星助陣。殷格里斯認為台灣隊陣容，但投手群會是隱憂，日職羅德隊的陳冠宇將是先發王牌，而曾待過老虎隊的富邦悍將投手倪福德則是牛棚主力。

該文也分析荷蘭隊內、外野陣容，紅襪柏格茲（Xander Bogaerts）鎮守三壘，天使西蒙斯（Andrelton Simmons）守游擊，金鶯史構普（Jonathan Schoop）守二壘，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）將是二壘備胎、或是擔任指定打擊。至於遊騎兵普洛法（Jurickson Profar）可能守左外野，日職養樂多隊強打巴倫汀（Wladimir Balentien）則守外野。

至於南韓隊戰力，9名韓國旅美選手中，僅紅雀隊的後援投手吳昇桓、還有前水手隊球員李大浩在這次的28人名單中。文章也指出左手王牌梁玹種、外野守孫兒葉和閔炳憲是韓國頂級球員。

以色列用雙先發 牛棚將有14人

以色列隊部分，雖然28人名單內沒有現役大聯盟的40人名單球員，但有11名球員是曾上過大聯盟，王牌投手為前大聯盟選手、38歲老將馬奎斯（Jason Marquis），若與紅雀小聯盟3A投手貝克（Corey Baker）組成雙先發，以色列將有14名投手在牛棚待命，屆時將會以車輪暫的方式應戰。

以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）認為，一旦比賽開始，先發跟後援的區別不大，他說球隊是先比兩場再休息一天後出賽，因此盡可能使用球隊的好選手。他說，短期的賽事就是根據現場狀況臨機應變。

官網看好荷、以晉級

該文認為關鍵戰役是地主南韓面對以色列的比賽，輸球的一方將有著1敗的成績，贏球的一方將獲得1勝，有好的晉級機會。另外，台灣隊在上屆經典賽擊敗荷蘭，南韓則是在預賽首輪就止步，因此認為南韓隊、台灣隊、以色列都有出線的機會，不過官網預測荷蘭、以色列有機會晉級下一輪。

荷蘭隊。（資料照，法新社）

南韓隊。圖中為李大浩。（資料照，路透）

以色列的王牌為38歲老將馬奎斯。（資料照，美聯社）