MLB》「雙墊步投球」無犯規？美國專家這樣說…（影音）

〔體育中心／綜合報導〕教士投手「跳跳虎」卡普斯（Carter Capps）以墊步投球聞名，但春訓練投的新影片顯示，他的投球姿勢變得更詭異，從墊1步變成2步，美國媒體「Fangraphs」特別撰文探討這種姿勢是否為投手犯規。

2015年，卡普斯前東家馬林魚球團特別聯繫大聯盟釋疑墊步投球有無違反規則，當時官方解釋取決於後腳的腳趾有無離開地面，任何投手只要能拖著後腳，就算離開投手板也是合乎規定的。

各個牛棚投手的出手點，卡普斯（紅點）明顯比其他投手還要更前面。（取自fangraphs）

卡普斯最初的墊步投球獲得大聯盟許可，但最近的雙墊步投球中，第一個墊步明顯是「跳離」投手板，第二個墊步才有拖行的動作，似乎已不符合當初官方認可的範圍。

根據數據顯示，卡普斯快速球均速本身就有97英里（約156公里），因為怪異墊步能讓打者感覺像是超過100英里（約161公里）的火球，假如新球季又進化成「雙墊步投球」，球速會再往上加，因此大聯盟勢必得再做出解釋，釐清是否違反規定。

墊步投球：

雙墊步投球：