MLB》像17年前首次春訓 郭泓志重新開始

〔體育中心／綜合報導〕「不死鳥」35歲的郭泓志與教士簽下小聯盟合約，重返美職，他昨天向教士小聯盟的春訓基地報到。

根據「Be Heroes」撰文寫到，「就像17年前的第一次春訓，2017年球季，一切重新開始。」網友們也紛紛為郭泓志加油打氣。

去年復健一整季而未正式登板的郭泓志，在大家不看好的情況下重返美職，雖然沒有附帶大聯盟春訓邀請，他目前已經向春訓基地報到，準備3月2日開訓及中旬開始比賽，盼能再次拚回大聯盟舞台。

教士總經理普瑞勒（A.J.Preller）曾說，「我想他只是需要一個機會，看看自己能否重回場上奮戰。」

郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）