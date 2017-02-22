MLB》像17年前首次春訓 郭泓志重新開始
2017/02/22 11:53
〔體育中心／綜合報導〕「不死鳥」35歲的郭泓志與教士簽下小聯盟合約，重返美職，他昨天向教士小聯盟的春訓基地報到。
根據「Be Heroes」撰文寫到，「就像17年前的第一次春訓，2017年球季，一切重新開始。」網友們也紛紛為郭泓志加油打氣。
去年復健一整季而未正式登板的郭泓志，在大家不看好的情況下重返美職，雖然沒有附帶大聯盟春訓邀請，他目前已經向春訓基地報到，準備3月2日開訓及中旬開始比賽，盼能再次拚回大聯盟舞台。
教士總經理普瑞勒（A.J.Preller）曾說，「我想他只是需要一個機會，看看自己能否重回場上奮戰。」
郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）
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