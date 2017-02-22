NBA》火箭射手傳喜訊 明星周與女友訂婚

安德森近期與女友訂婚。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭長人射手安德森（Ryan Anderson）利用明星周休賽期與女友前往墨西哥度假，他也在假期時與女友求婚成功，並開心地宣布兩人已經訂婚。

安德森在明星周休賽期，與女友前往墨西哥海灘度假，而他今日也興奮地表公開自己訂婚的消息。「我訂婚了！這真是太棒了，我遇到一個好女孩，我真的很開心。」

安德森還開心地向大家分享求婚的過程，「我在沙灘上布置一些小東西，然後太陽慢慢下山，那時一切都恰到好處，我真是浪漫。我很慶幸能在明星周休賽期完成這件事，因為這樣我們就能放鬆地享受假期，並在之後回來完成剩下的賽季。」

安德森先前曾與實境秀女星吉雅（Gia Allemand）交往多年，也曾經訂過婚，但吉雅在2013年受憂鬱症所苦上吊自殺。如今安德森走出陰霾，找到屬於自己的幸福，外界都十分祝福。