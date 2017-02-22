NBA》魔術強森掌權 史考特：湖人5年內奪冠

史考特（左）與魔術強森（右）都曾效力湖人。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕魔術強森（Magic Johnson）接任湖人籃球事務球隊總裁，湖人前教練兼前隊友的史考特（Byron Scott）對此表示，相信魔術強森能在5年內帶領湖人拿到總冠軍。

史考特對於前隊友魔術強森讚譽有加，非常相信他的領導能力。「5年後，我相信這支球隊能再度拿到總冠軍。而且我認為魔術強森的地位會越來越穩固，他不會輕易接受這個工作，一旦接受了，他就會努力做到最好，並給予湖人他所知道的一切。」

史考特在湖人執教兩個賽季，共拿下38勝126敗的難堪紀錄，他也因此在上季被開除。不過史考特表示，如果湖人要邀請他加入球團的話，他會認真考慮。