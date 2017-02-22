經典賽》高尺巨蛋不一樣了！ 新增兩面大螢幕

南韓高尺巨蛋近期左、右外野大螢幕完工，迎接經典賽。（圖取自ＹＯＮＨＡＰＮＥＷＳ）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年經典賽第一輪賽事，台灣隊和地主南韓、荷蘭、以色列分在A組，比賽在高尺巨蛋進行，原本高尺巨蛋只有中外野一面大螢幕，近期左、右外野各有一面大螢幕完工，尺寸為長28.32公尺、寬12公尺，屆時中外野螢幕做為記分板，左、右外野螢幕可做為多功能用途。

台灣隊明天赴日本神戶展開第2階段移地訓練，預計2月26、28日分別與社會人球隊日本新藥、新日鐵打熱身賽，3月1日前往南韓首爾，備戰經典賽。

抵達首爾後，根據韓職（KBO）聯盟公布訊息指出，主辦單位安排台灣隊在3月2、4、6日這3天，於高尺巨蛋練球，每次練球時間預計為80分鐘，公辦熱身賽台灣隊3月3日先對警察廳，5日再對尚武隊，7日正式比賽首戰以色列。