NBA》聖旨不可違 騎士二度與D.威廉斯簽約
2017/02/22 14:32
D.威廉斯將與騎士二度簽下10天短約。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕板凳暴徒D.威廉斯（Derrick Williams）在騎士表現良好，還受到「大帝」詹姆斯（LeBron James）的青睞，屢屢要求球團與D.威廉斯續約。而根據克里夫蘭媒體的報導，騎士已經計畫在星期四與D.威廉斯簽下第二份的10天短約。
D.威廉斯目前在騎士隊出賽4場，平均上場22.8分鐘，可以拿下9.8分，出手命中率更是高達6成。他的優異表現讓騎士決定二度與他簽約，D.威廉斯的10天短約將可拿到67700美元（約新台幣200萬）的薪資。
騎士與D.威廉斯簽下第二份10天短約後，之後如果想要再續約的話，球團必須選擇是否執行整季的保障合約，或讓球員再度成為自由球員。如果在10天內想要延長合約的話，只須中止合約並重新簽訂即可。
而騎士除了詹姆斯很中意D.威廉斯外，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）以及制服組都對他很滿意，因此騎士與D.威廉斯簽下整季合約的可能性很高。
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