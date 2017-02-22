MLB》生涯差4發就達700轟 A-Rod談復出可能性「零」

A-ROD。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）去年8月告別球場，轉任洋基球團顧問，雖然距離生涯700轟僅差4發，他今天明確表示，復出的可能性為零。

現年41歲的A-Rod，生涯累積696轟，離700轟不遠，但他去年8月告別球場，轉任洋基球團顧問。外界仍猜測他還會再復出回到大聯盟，A-ROD對此說，「我沒有這些想法。」

A-Rod坦承在去年美國時間8月12日時完成最後一場比賽後，曾有幾支球團對他感興趣，但他考慮一下就拒絕了，但他不透露是哪些隊伍，「我想讓我的生活恢復秩序，我想去管我的女兒，但大多時候都是他們在管我。」

A-Rod今作為特別顧問回到球場，與教練、球員聊天，他認為自己對年輕球員最有價值的地方是在球場外，「我可以花上全部時間在球場上，但這些傢伙都是很好的人才，他們是高中和大學最好的球員，我認為我的價值是把他們帶去吃三小時的晚餐。」A-Rod認為，剛開始這些球員會比較會緊張，「但後半段，這些人就會開始問真正的問題了。」

A-ROD。（資料照，法新社）